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RusRus2 — о чемпионате России по тетрису: здесь нет слабых соперников

RusRus2 — о чемпионате России по тетрису: здесь нет слабых соперников
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Финалист чемпионата России по киберспорту в диcциплине Tetris Руслан RusRus2 Копкин поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями после полуфинального матча.

Здесь нет слабых соперников. Да, я выиграл со счётом 4:0, но он не показывает, насколько плотной была борьба. Если смотреть, чего не хватило сопернику, — наверное, опыта на LAN-турнирах, сконцентрированности в какой-то момент. У нас была одинаковая скорость, но, возможно, точность подвела оппонента.

Копкин также поделился ожиданиями от финала, в котором встретится с действующим чемпионом страны Арсением _nek0 Бескровных.

Противник по финалу — действующий чемпион России. Во Владивостоке мы с ним не сыграли, но пересекались на турнирах ПОРТ от Федерации компьютерного спорта России. Будем бороться, посмотрим. Должен получиться отличный тетрис. Вообще на всех турнирах моя главная ошибка — недостаточно высокая моральная подготовка. На этот раз справляться с давлением как-то полегче — значит, завтра в финале должно быть проще.
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