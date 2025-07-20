Певица Билли Айлиш работает над проектом вместе с режиссёром «Аватара» Джеймсом Кэмероном

Во время своего концерта в Манчестере певица Билли Айлиш объявила о работе над новым проектом. Она готовит его вместе с легендарным режиссёром «Аватара» и «Терминатора» Джеймсом Кэмероном.

По словам певицы, проект будет снят в формате 3D. Она намекнула, что в фильм войдут футажи, записанные прямо во время её концертов. Камеры будут снимать все её выступления в Манчестере на протяжении четырёх дней, и Джеймс Кэмерон участвует в этих съёмках.

Вы, возможно, заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу много рассказать, но могу заявить, что я работаю над чем-то очень особенным с Джеймсом Кэмероном. Проект также будет в 3D формате. Во время четырёх концертов здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с Кэмероном. Он где-то здесь, среди зрителей. Так что не обращайте внимания.

Что именно готовят Кэмерон и Айлиш, пока неизвестно. В последнее время знаменитый режиссёр работал над фильмами серии «Аватар». Третья часть франшизы с подзаголовком «Огонь и пепел» выйдет в кино 19 декабря.