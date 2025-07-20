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Сцену после титров в новой «Фантастической четвёрке» сняли режиссёры братья Руссо

Сцену после титров в новой «Фантастической четвёрке» сняли режиссёры братья Руссо
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Издание ComicBook взяло интервью у режиссёра фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Мэтта Шекмена. Он рассказал о сцене после титров в новой супергеройской картине.

По словам постановщика, небольшой эпизод сняли режиссёры Джо и Энтони Руссо — авторы фильма «Мстители: Финал». Они подключились к работе над сценой после титров во время съёмок «Судного дня». Сам Шекмен похвалил братьев, которые были очень вовлечены в процесс создания новой «Фантастической четвёрки».

Братья Руссо потрясающе справляются со своей работой. Они прекрасные и щедрые люди. Они были очень вовлечены в процесс создания «Фантастической четвёрки». Руссо хотели познакомиться с главными героями, чтобы хорошо к ним относиться в следующем фильме. Я часто сравниваю работу в Marvel с эстафетой. Ты бежишь с ней изо всех сил на том участке дистанции, который принадлежит тебе, а затем передаёшь её. Я передал её Джо и Энтони, и они побежали.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в кино 25 июля. Фильм расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других картинах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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