Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я в полном восторге»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о новом «Супермене»

«Я в полном восторге»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о новом «Супермене»
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд высказался о фильме «Супермен» Джеймса Ганна. Своё мнение он опубликовал на странице в соцсети.

По словам артиста, он в восторге от новой супергеройской картины. Куэйд также похвалил исполнителя главной роли Дэвида Коренсвета, назвав его версию персонажа настоящим Суперменом. Примечательно, что актёр тоже причастен к известному супергерою — он озвучивал Кларка Кента в анимационном сериале «Мои приключения с Суперменом».

Я в полном восторге от Супермена. Не могу вспомнить, когда в последний раз фильм давал мне столько надежды. Они смогли сделать из большого синего бойскаута настоящую гордость. Я смеялся. Я плакал. Люди в зале ликовали. Дэвид Коренсвет, ты — настоящий Супермен. Точка. Ты создал Супермена, чья человечность проступает в каждом кадре. Просто невероятно смотреть, как ты летаешь. С уважением, Аниме-Супермен.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Обзор нового супергеройского блокбастера
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android