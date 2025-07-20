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Президент Marvel Studios хочет, чтобы в новых фильмах о «Супермене» появился Бизарро

Президент Marvel Studios хочет, чтобы в новых фильмах о «Супермене» появился Бизарро
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Издание Entertainment Weekly взяло интервью у режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о том, как с ним связался глава студии Marvel Кевин Файги.

По словам постановщика, Файги написал ему сообщение после выхода «Супермена». Президент Marvel Studios заявил Ганну, что надеется на появление в новых фильмах киновселенной DC Биззаро — злом клоне Супермена.

Забавно, недавно мне написал Кевин Файги. Он заявил, что надеется на появление Бизарро в новых фильмах DC. Он очень хочет увидеть его на экране.

Бизарро часто появлялся на страницах комиксов о Супермене. Злодея также можно было увидеть в сериале про известного супергероя, который транслировался на канале The CW с 2021 года.

«Супермен» Джеймса Ганна вышел в мировом прокате 11 июля. Фильм рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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