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Astralis и TYLOO встретятся в финале FISSURE Playground 1 по CS 2

Astralis и TYLOO встретятся в финале FISSURE Playground 1 по CS 2
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Турнир FISSURE Playground 1 приближается к завершению, и сегодня мы узнаем, кто станет чемпионом. В финал пробились две мощные команды — датская Astralis и китайский TYLOO, которые уверенно одержали победы в своих полуфинальных встречах.

В первом полуфинале TYLOO не оставил шансов португальцам из SAW, победив со счётом 2:0. В другом полуфинале Astralis также не позволил команде BetBoom Team пробиться в решающий матч, одержав победу с аналогичным результатом 2:0. Команда из России и SAW поделили 3–4-е места.

Финальный матч, который состоится 20 июля в 16:00 по московскому времени, обещает быть захватывающим. Astralis и TYLOO будут бороться не только за титул, но и за главный приз турнира — $ 150 тыс. Проигравшая команда получит утешительные $ 100 тыс.

С 15 по 20 июля в Белграде проходит этот престижный турнир, в котором участвуют 16 команд. Общий призовой фонд составляет внушительные $ 1 млн.

Если вы не видели итоги четвёртого дня FISSURE Playground 1
BetBoom Team в полуфинале — итоги четвёртого дня FISSURE Playground #1 по CS 2
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