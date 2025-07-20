Режиссёр Ари Астер планирует снять продолжение «Эддингтона»

На подкасте The Big Picture гостем стал режиссёр Ари Астер («Солнцестояние»). Он рассказал о желании снять продолжение своего недавнего фильма «Эддингтон».

По словам постановщика, у него уже есть идея для сиквела. Он снимет продолжение, если первая часть окажется успешной в прокате.

У меня есть идея для продолжения «Эддингтона». Конечно, это замечательно, но есть одна проблема: деньги. Если «Эддингтон» не найдёт зрителя, каковы шансы, что сиквел будет успешнее? Это проект, который ставит «страсть» выше прибыли — картина представляет собой приманку для киноманов, но для большинства инвесторов фильм не интересен.

Премьера «Эддингтона» состоялась 18 июля. Фильм повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. У фильма звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»).