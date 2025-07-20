Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Ари Астер планирует снять продолжение «Эддингтона»

Режиссёр Ари Астер планирует снять продолжение «Эддингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте The Big Picture гостем стал режиссёр Ари Астер («Солнцестояние»). Он рассказал о желании снять продолжение своего недавнего фильма «Эддингтон».

По словам постановщика, у него уже есть идея для сиквела. Он снимет продолжение, если первая часть окажется успешной в прокате.

У меня есть идея для продолжения «Эддингтона». Конечно, это замечательно, но есть одна проблема: деньги. Если «Эддингтон» не найдёт зрителя, каковы шансы, что сиквел будет успешнее? Это проект, который ставит «страсть» выше прибыли — картина представляет собой приманку для киноманов, но для большинства инвесторов фильм не интересен.

Премьера «Эддингтона» состоялась 18 июля. Фильм повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. У фильма звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

Как зрители встретили новую работу Ари Астера
Фото
Зрители оценили фильм «Эддингтон» Ари Астера на уровне «Солнцестояния»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android