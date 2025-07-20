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Аккаунт m0NESY в Steam взломали — киберспортсмен обратился за помощью к Valve

Аккаунт m0NESY в Steam взломали — киберспортсмен обратился за помощью к Valve
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20 июля 2025 года Илья m0NESY Осипов, профессиональный игрок в CS2 из Team Falcons, стал жертвой взлома аккаунта в Steam.

Инцидент произошел ночью, когда во время игры в deathmatch у м0NESY вылетела игра и он обнаружил, что был отключён от своего аккаунта.

Просто сворачивается игра — выкинуло с аккаунта. Я уже сразу понимаю, что происходит.

Осипов вспомнил, как в 2015-2016 году уже сталкивался с подобной ситуацией, когда его взломали после перехода по фейковой ссылке.

Сразу же осознав, что произошёл взлом, m0NESY обратился к Valve через соцсеть X. Компания быстро отреагировала и вернула аккаунт всего за чуть более часа.

Аккаунт вернули, короче. Valve очень быстро ответили.

Это не первый случай, когда киберспортсмены сталкиваются с подобными угрозами. В ответ на частые взломы в CS2 недавно была введена функция возврата украденных скинов, если игрок успеет вернуть доступ к аккаунту в течение недели. Однако после восстановления учётной записи игрокам придется воздержаться от использования Торговой площадки и передачи вещей в течение 30 дней.

Предлагаем подробно ознакомиться с функцией возврата вещей на торговой площадке Steam
В Counter-Strike 2 добавили функцию возврата украденных скинов
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