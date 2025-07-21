Thorin: изменение экономики в CS2 — это лучшее решение Valve за последние 20 лет

19 июля 2025 года аналитик Counter-Strike 2 Данкан Thorin Шилдс высоко оценил изменения экономики игры, введённые с началом третьего сезона в режиме Premier.

По его словам, эти изменения могут стать одним из лучших решений, принятых Valve за последние два десятилетия:

Это изменение экономики может оказаться лучшим, что делала Valve с начала нулевых!

С третьим сезоном Premier в Counter-Strike 2, который стартовал в ночь на 16 июля, были внесены значительные изменения. Одним из наиболее заметных нововведений стало увеличение вознаграждения для защитной стороны за каждое убийство соперника. Этот шаг, по мнению экспертов, может изменить стратегии команд, привнеся в игру дополнительную вариативность.