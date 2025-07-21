Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Thorin: изменение экономики в CS2 — это лучшее решение Valve за последние 20 лет

Thorin: изменение экономики в CS2 — это лучшее решение Valve за последние 20 лет
Комментарии

19 июля 2025 года аналитик Counter-Strike 2 Данкан Thorin Шилдс высоко оценил изменения экономики игры, введённые с началом третьего сезона в режиме Premier.

По его словам, эти изменения могут стать одним из лучших решений, принятых Valve за последние два десятилетия:

Это изменение экономики может оказаться лучшим, что делала Valve с начала нулевых!

С третьим сезоном Premier в Counter-Strike 2, который стартовал в ночь на 16 июля, были внесены значительные изменения. Одним из наиболее заметных нововведений стало увеличение вознаграждения для защитной стороны за каждое убийство соперника. Этот шаг, по мнению экспертов, может изменить стратегии команд, привнеся в игру дополнительную вариативность.

Fallen также высказался о возвращении Overpass:
Fallen рад возвращению Overpass: эта карта замедлит Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android