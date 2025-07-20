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«Выпадение волос — моя суперсила»: звезда «Супермена» Энтони Кэрриган — о своей болезни

«Выпадение волос — моя суперсила»: звезда «Супермена» Энтони Кэрриган — о своей болезни
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На The Late Show гостем стал звезда нового «Супермена» Энтони Кэрриган. Он рассказал о своей болезни, которая мешала его карьере в кино.

Кэрриган страдает от алопеции — болезни, из-за которой выпадают волосы по всему телу. Артист рассказал, что из-за этого его считали непривлекательным — даже предсказывали, что он перестанет сниматься в фильмах.

Алопеция у меня с детства, и я скрывал это. Мне никогда не нравилось, что кто-то знает, что у меня есть это заболевание. В конце концов, мне сказали, что я больше никогда не буду сниматься. Якобы я перестал быть привлекательным нашёл в себе нечто вроде принятия себя, которого у меня не было в детстве, и теперь выпадение волос — моя суперсила.

Кэрриган сыграл персонажа Метаморфо в новом «Супермене» Джеймса Ганна. До этого артист уже играл в адаптации комиксов DC — он воплотил образ злодея Виктора Заса в сериале «Готэм», который транслировался на канале Fox с 2014 года.

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