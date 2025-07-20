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OverDrive: ArtFr0st по стрельбе выглядел увереннее всех, включая gr1ks, ICY и molodoy

Известный скаут и аналитик Алексей OverDrive Бирюков высказал своё мнение о выступлении BetBoom Team на FISSURE Playground 1 по CS 2.

По словам OverDrive, несмотря на сильные личные показатели игроков, BetBoom не удавалось наладить слаженную командную работу. Бирюков подчеркнул:

Каждый игрок был как сингл-плеер. Взаимопонимание было очень слабое.

Особое внимание OverDrive уделил игре снайпера команды, ArtFr0st, который, по его мнению, показал невероятно уверенную стрельбу.

По стрельбе он смотрелся увереннее gr1ks, ICY и molodoy, вместе взятых.

Однако, несмотря на высокую индивидуальную игру, в клатчевых ситуациях ArtFr0st всё ещё испытывает трудности, что также сказалось на результате команды.

Напомним, BetBoom завершила турнир на FISSURE Universe 1 на 3-4-м месте, уступив в полуфинале команде Astralis. Статистика игроков на турнире: ArtFr0st — 1,13, molodoy — 1,19, ICY — 1,07, gr1ks — 0,95.