Звезда «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» рассказал об эволюции фильмов ужасов

Компания Fandango взяла интервью у звезды серии фильмов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Фредди Принца-мл. Он рассказал об эволюции жанра хоррор.

По словам актёра, фильмы ужасов быстро развиваются. Он отметил, что если дети сейчас посмотрят первую часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», то они будут смеяться. Всё потому, что жанр эволюционирует со стремительной скоростью и каждый раз авторам приходится придумывать новые способы напугать зрителя.

Комедия остаётся комедией навсегда, драма — драмой навсегда, боевики — боевиками. Но сценаристы и режиссёры фильмов ужасов постоянно вывести из себя аудиторию, основываясь на том, что сделало предыдущее поколение авторов. Жанр очень быстро эволюционировал. Например, если вы попросите ребёнка посмотреть оригинальный «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» сегодня, то они будут смеяться. Когда мне был 21 год и фильм только вышел, зрители кричали и держались друг за друга изо всех сил. Я думаю, что самое прекрасное в фильмах ужасов — это то, что вы можете наблюдать за их ростом. Для меня самым страшным был Фредди Крюгер, а для поколения, которое застало фильмы серии «Крик», — он очень смешной.

Премьера нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» состоялась 18 июля. По сюжету пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года. Новая лента продолжила события первых двух частей хоррор-серии, игнорируя события триквела.