Battlefield 6 официально представят 31 июля — инсайдер

Инсайдер Том Хендерсон заявил, что компания Electronic Arts 31 июля представит Battlefield 6. Именно тогда состоится первая полноценная презентация шутера.

По данным журналиста, разработчики покажут геймплей и интервью с создателями игры. Кроме того, EA анонсирует дату релиза нового Battlefield. Хендерсон также рассказал, что 29 и 30 июля журналисты смогут поиграть в шутер.

Ранее продюсер новой части Battlefield Филипп Дюшарм заявил, что шутер будет вдохновлён фильмом Алекса Гарленда «Падение империи». Игра покажет противостояние обычных людей, а не солдат, которые были в предыдущих частях серии.