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Актёр Дэвид Коренсвет обрадовался появлению LEGO Супермена в Fortnite

Актёр Дэвид Коренсвет обрадовался появлению LEGO Супермена в Fortnite
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Исполнителю главной роли в новом «Супермене» показали его персонажа в стиле фигурки LEGO. Маленький супергерой появился в онлайн-игре Fortnite.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Актёр отметил, что в детстве мало играл в LEGO. Но для него стало шоком, что Супермен, которого он сыграл, стал играбельным персонажем.

Если бы я стал фигуркой, это значило бы для меня всё. Я не очень-то играл с LEGO в детстве. Теперь появилось LEGO с моим Суперменом — c ума можно сойти. Для меня это означает хорошо проделанную работу.

Режим LEGO для Fortnite появился в 2023 году. Он представляет из себя открытый мир, где пользователи могут строить здания, сражаться друг с другом и выживать.

Что подарили Дэвиду Коренсвету после съёмок в «Супермене»
Дэвиду Коренсвету подарили набор LEGO «Тысячелетний сокол» после съёмок в «Супермене»
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