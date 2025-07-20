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Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 406 млн

Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 406 млн
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 236 млн в США. Лента остаётся на первом месте среди лидеров проката, обгоняя «Мир Юрского периода: Возрождение» и новый хоррор «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Мировые сборы «Супермена» достигли $ 406 млн. При бюджете примерно в $ 225 млн, супергеройской картине надо собрать ещё минимум $ 150 млн, чтобы окупиться. Учитывая лидерство в прокате, лента имеет все шансы стать успешным началом для новой киновселенной DC.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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