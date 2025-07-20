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YoungYakov стал чемпионом России по StarCraft 2

YoungYakov стал чемпионом России по StarCraft II
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21-летний зерг Яков YoungYakov Моисеенко стал победителем Чемпионата России по компьютерному спорту в дисциплине StarCraft II.

В финале YoungYakov обыграл ветерана сцены Алексея Strange Солякова, играющего за протоссов, со счётом 3:1. В матче за третье место победу одержал ещё один протосс, MindelVK.

Итоги чемпионата России по StarCraft II – 2025

  • Победитель: Яков YoungYakov Моисеенко (приз 250 тыс. рублей);
  • 2-е место: Алексей Strange Соляков (150 тыс. рублей);
  • 3-е место: Юрий MindelVK Воюев (70 тыс. рублей).

Для YoungYakov это уже второй титул чемпиона страны по легендарной стратегии — он выигрывал первенство России в 2023 году, а на прошлом ЧР занял второе место, уступив Илье MilkiCow Потапову.

Моисеенко также получил дополнительный приз в 100 тыс. рублей за победу в особой номинации «Гений мысли» от Сбера.

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