Гарик LMG MoB Галоян стал чемпионом России по файтингу Tekken 8
В Москве завершился чемпионат России Сбера по компьютерному спорту – 2025. Победителем в соревнованиях по Tekken 8 впервые в карьере стал Гарик LMG MoB Галоян, представляющий Алтайский край.
В нижней сетке LMG MoB неожиданно смог победить опытного Strog (4:3), а затем выиграл у прошлого чемпиона страны caliber7.62x39 — 4:1.
Результаты чемпионата России по Tekken 8 – 2025:
- Победитель — Гарик LMG MoB Галоян (250 тыс. рублей);
- 2-е место — Вячеслав caliber7.62x39 Новиков (150 тыс. рублей);
- 3-е место — Сергей Strog Платов (70 тыс. рублей).
Специальную номинацию «Комбо» за самый лучший момент и дополнительные 100 тыс. рублей получит Strog за яркую серию атак на Стиве.
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