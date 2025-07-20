Гарик LMG MoB Галоян стал чемпионом России по файтингу Tekken 8

В Москве завершился чемпионат России Сбера по компьютерному спорту – 2025. Победителем в соревнованиях по Tekken 8 впервые в карьере стал Гарик LMG MoB Галоян, представляющий Алтайский край.

В нижней сетке LMG MoB неожиданно смог победить опытного Strog (4:3), а затем выиграл у прошлого чемпиона страны caliber7.62x39 — 4:1.

Результаты чемпионата России по Tekken 8 – 2025:

Победитель — Гарик LMG MoB Галоян (250 тыс. рублей);

2-е место — Вячеслав caliber7.62x39 Новиков (150 тыс. рублей);

3-е место — Сергей Strog Платов (70 тыс. рублей).

Специальную номинацию «Комбо» за самый лучший момент и дополнительные 100 тыс. рублей получит Strog за яркую серию атак на Стиве.