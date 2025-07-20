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Гарик LMG MoB Галоян стал чемпионом России по файтингу Tekken 8

Гарик LMG MoB Галоян стал чемпионом России по файтингу Tekken 8
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В Москве завершился чемпионат России Сбера по компьютерному спорту – 2025. Победителем в соревнованиях по Tekken 8 впервые в карьере стал Гарик LMG MoB Галоян, представляющий Алтайский край.

В нижней сетке LMG MoB неожиданно смог победить опытного Strog (4:3), а затем выиграл у прошлого чемпиона страны caliber7.62x39 — 4:1.

Результаты чемпионата России по Tekken 8 – 2025:

  • Победитель — Гарик LMG MoB Галоян (250 тыс. рублей);
  • 2-е место — Вячеслав caliber7.62x39 Новиков (150 тыс. рублей);
  • 3-е место — Сергей Strog Платов (70 тыс. рублей).

Специальную номинацию «Комбо» за самый лучший момент и дополнительные 100 тыс. рублей получит Strog за яркую серию атак на Стиве.

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