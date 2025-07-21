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Комедия «Плагиатор» снова возглавила кинопрокат в России за уикенд

Комедия «Плагиатор» снова возглавила кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, комедия «Плагиатор» вновь возглавила кинопрокат в России за уикенд. За прошедшие выходные фильм собрал 32,2 млн рублей.

На втором месте по сборам находится картина «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой в главной роли — она собрала 30,2 млн рублей. Следом идёт «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, фильм собрал за прошедшие выходные 28,8 млн рублей.

«Плагиатор» рассказывает про Егора, который подпевает гостям в караоке, но он мечтает заниматься чем-то большим и построить счастливую жизнь со своей девушкой Юлей. Однажды он находит в своём шкафу портал в 1991 год и понимает, сколько возможностей перед ним открывается.

На прошлой неделе по сборам лидером тоже был «Плагиатор»
Комедия «Плагиатор» возглавила кинопрокат в России за уикенд
Комментарии
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