В WhatsApp появилась функция пересказа содержания переписок

По данным издания WABetaInfo, В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция под названием Quick Recap. Она выполняет крайне полезную функцию — позволяет показывать краткое содержание переписок.

Как работает опция? Новая кнопка, расположенная на вкладке «Чаты», позволит выбрать до пяти диалогов и получить по ним сжатую сводку. Искусственный интеллект проанализирует непрочитанные сообщения и представит их в виде краткого содержания.

Новая функция в мессенджере

Фото: WhatsApp

Функция поможет пользователям более эффективно взаимодействовать в нескольких диалогах без необходимости читать каждое отдельное сообщение.