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Появился новый стильный постер «Фантастической четвёрки»

Появился новый стильный постер «Фантастической четвёрки»
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В рамках масштабной промокампании Marvel Studios опубликовала свежий постер «Фантастической четвёрки». Он выполнен в стиле анимационных проектов: на постере команда героев и тень, которую отбрасывает Галактус.

Новый постер фильма

Фото: Disney

Сюжет расскажет, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус. Ещё в ленте появится другой злодей, Человек-крот.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.

Ранее вышел финальный трейлер фильма
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Вышел финальный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» от Marvel — премьера 25 июля
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