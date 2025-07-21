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Актриса Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новой романтической комедии Netflix

Актриса Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новой романтической комедии Netflix
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По данным издания Deadline, актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», получила главную роль в романтической комедии Just Picture It. Снимет фильм Netflix.

Лента расскажет про двух студентов колледжа, которые обнаруживают, что их смартфоны по какой-то причине дали сбой и стали показывать фотографии пары из будущего — там они поженились и завели детей.

Ведущую роль вместе с Милли сыграет актёр Гэбриел ЛаБелль, известный по «Фабельманам». Браун будет продюсировать фильм вместе с Робертом Брауном для PCMA Productions, а также с Джо Ротом и Джеффом Киркшенбаумом для RK Films. Этот фильм станет первой романтической комедией для звезды «Очень странных дел», и она курировала проект с самого начала.

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