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Продажи тактического шутера Ready or Not превысили миллион копий на консолях

Продажи тактического шутера Ready or Not превысили миллион копий на консолях
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Продажи тактического шутера Ready of Not на консолях превысили миллион копий. Релиз игры на PS5 и Xbox Series состоялся меньше недели назад.

Консольные версии доступны как в цифровом, так и в физическом издании. Игроки смогут выбрать между стандартным и расширенным вариантом — последний включает два уже вышедших дополнения и одно новое, пока не анонсированное.

Фото: VOID Interactive

Вместе с консольным запуском состоялся релиз бесплатного обновления Stories from Los Sueños, которое получили и игроки на ПК. Геймеров порадовали новыми картами, оружием, выбором сложности и прочим.

Ready or Not вышла в раннем доступе в 2021 году и быстро завоевала народную любовь за свою хардкорность и тактический геймплей.

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