«Он великолепен»: президент киновселенной Marvel высоко оценил «Супермена»

Президент Marvel Studios Кевин Файги в недавнем интервью поговорил про «Супермена» Джеймса Ганна. Кевин отметил высокое качество фильма и похвалил актёра Дэвида Коренсвета, который исполнил главную роль.

По словам Файги, ему понравилось, что в фильме всё понятно объясняют, а погружаешься в происходящее буквально с первых минут.

Мне нравится, что вы сразу же погружаетесь в происходящее. Вы не знаете, кто такой Мистер Террифик? Круто, вы быстро разберётесь! Это полностью проработанный мир… Дэвид, новый Супермен, — он был великолепен.

«Супермена» уже показывают в кинотеатрах по всему миру, в том числе в России.