Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он великолепен»: президент киновселенной Marvel высоко оценил «Супермена»

«Он великолепен»: президент киновселенной Marvel высоко оценил «Супермена»
Комментарии

Президент Marvel Studios Кевин Файги в недавнем интервью поговорил про «Супермена» Джеймса Ганна. Кевин отметил высокое качество фильма и похвалил актёра Дэвида Коренсвета, который исполнил главную роль.

По словам Файги, ему понравилось, что в фильме всё понятно объясняют, а погружаешься в происходящее буквально с первых минут.

Мне нравится, что вы сразу же погружаетесь в происходящее. Вы не знаете, кто такой Мистер Террифик? Круто, вы быстро разберётесь! Это полностью проработанный мир… Дэвид, новый Супермен, — он был великолепен.

«Супермена» уже показывают в кинотеатрах по всему миру, в том числе в России.

Фильм тем временем приближается к сборам в $ 500 млн
Сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли $ 406 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android