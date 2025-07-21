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Джеймс Ганн рассказал, что из «Супермена» чуть не вырезали одну забавную и милую сцену

Джеймс Ганн рассказал, что из «Супермена» чуть не вырезали одну забавную и милую сцену
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Во время интервью Rolling Stone режиссёр Джеймс Ганн рассказал о сцене, которую чуть не вырезали из «Супермена». Речь идёт о фрагменте, в котором персонаж во время битвы спасает белку.

По словам Ганна, этот фрагмент хотели вырезать из финальной версии фильма, потому что он не понравился первым зрителям на тестовом показе. В итоге её всё равно решили оставить.

Мы показали её зрителям, и некоторым не понравилась белка. Они такие: «Какого хрена он спасает белку? Зачем он тратит время на спасение белки?» И я даже подумывал вырезать сцену, но решил, что она должна попасть в фильм.

«Супермена» показывают в кинотеатрах мира, включая Россию.

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