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Железному человеку и Капитану Америка найдут замену в будущих фильмах Marvel

Железному человеку и Капитану Америка найдут замену в будущих фильмах Marvel
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В своём большом интервью президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал о неминуемых переменах, которые произойдут в киновселенной Marvel в обозримом будущем. Они в первую очередь коснутся уже полюбившихся персонажей.

По словам Файги, так или иначе, но на роли Железного человека и Капитана Америка подберут других актёров, которые будут их играть.

Где-то там ищут нового Джеймса Бонда. Дэвид Коренсвет — новый Супермен, и он, кстати, был великолепен. Так будет всегда, всё меняется.

Вероятно, полный перезапуск киновселенной состоится после выхода фильма «Мстители: Секретные войны», который состоится лишь в 2027 году. Возможно, тогда нас и ждут новые актёры в образах полюбившихся героев.

Ранее Файги рассказал о «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом
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