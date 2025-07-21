Актёр Михаил Ефремов развёлся со своей пятой женой после 23 лет брака

По данным издания Shot, актёр Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака. Артист был женат на Софии Кругликовой.

Как рассказал изданию источник в окружении семьи, пятая по счёту жена Ефремова вынуждена была прервать отношения с актёром. По данным инсайдера, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов. Официальное заявление о разводе пока не подавали.

Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам «бюрократический факт развода» пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

Актёр Михаил Ефремов, отбывавший наказание за ДТП со смертельным исходом, вышел из колонии 9 апреля.