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Сериал Тед Лассо, 4-й сезон — съёмки, когда выйдет, кто вернётся, сюжет

Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
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В середине июля начались полноценные съёмки четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Продолжение одного из самых популярных проектов компании Apple уже снимают в штате Канзас, США, после чего съёмки продолжатся в Великобритании, где создавали первые три сезона шоу. Даты выхода у проекта пока нет.

У четвёртого сезона «Теда Лассо» есть лишь базовый синопсис — известно, что сюжет будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона. Сюжет шоу подошёл к концу, однако после этого создатели проекта не раз отмечали, что готовы выпустить продолжение. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта. Шоураннером выступает Билл Лоуренс, автор «Клиники» и ещё одного хита Apple TV+ — «Терапии».

Первые детали продолжения
Фото
Раскрыты первые детали четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
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