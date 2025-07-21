«Мстители: Секретные войны» перезапустят киновселенную Marvel

Президент Marvel Studios Кевин Файги поделился планами компании на развитие киновселенной Marvel. По словам продюсера, будущие «Мстители» станут гигантским событием во франшизе, а «Секретные войны» и вовсе перезапустят киновселенную.

Никаких деталей о следующей эре Marvel пока нет, однако Файги уже продумал сюжетные события фильмов вплоть до 2032 года. Продюсер отметил, что зрителей также ждёт перезапуск целых временных линий и полноценная замена актёров, а фильмы с рейтингом «18+» также могут вернуться.

У нас есть планы перезапустить киновселенную Marvel после «Мстителей: Секретные войны». Сейчас мы продумали будущие события на семь лет вперёд, до 2032 года. Мы также готовы создавать фильмы с рейтингом «18+» в духе «Дэдпула и Росомахи».

Ближайшим фильмом киновселенной Marvel станет «Человек-паук 4» с Томом Холландом — премьера намечена на 31 июля 2026 года. «Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027-го.