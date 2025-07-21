Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мстители: Секретные войны» перезапустят киновселенную Marvel

«Мстители: Секретные войны» перезапустят киновселенную Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Marvel Studios Кевин Файги поделился планами компании на развитие киновселенной Marvel. По словам продюсера, будущие «Мстители» станут гигантским событием во франшизе, а «Секретные войны» и вовсе перезапустят киновселенную.

Никаких деталей о следующей эре Marvel пока нет, однако Файги уже продумал сюжетные события фильмов вплоть до 2032 года. Продюсер отметил, что зрителей также ждёт перезапуск целых временных линий и полноценная замена актёров, а фильмы с рейтингом «18+» также могут вернуться.

У нас есть планы перезапустить киновселенную Marvel после «Мстителей: Секретные войны». Сейчас мы продумали будущие события на семь лет вперёд, до 2032 года. Мы также готовы создавать фильмы с рейтингом «18+» в духе «Дэдпула и Росомахи».

Ближайшим фильмом киновселенной Marvel станет «Человек-паук 4» с Томом Холландом — премьера намечена на 31 июля 2026 года. «Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027-го.

Подробнее об эпичном оригинальном комиксе
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Что такое «Секретные войны»: какими будут новые «Мстители» от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android