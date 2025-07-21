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Ума Турман не ожидала, что «Криминальное чтиво» станет настолько популярным фильмом

Ума Турман не ожидала, что «Криминальное чтиво» станет настолько популярным фильмом
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Актриса Ума Турман, известная в том числе по фильмам Квентина Тарантино, в недавнем интервью рассказала, что не ожидала такого успеха от «Криминального чтива». По словам Турман, фильм действительно ощущался каким-то особенным и необычным, но при этом он не был масштабным.

Ума отметила, что даже по сценарию ощущалось, насколько картина получилась необычной и цепляющей, но она не ожидала от фильма настолько большого успеха.

Я понимала, что это нечто особенное — это чувствовалось по сценарию, по его уникальности, но это был относительно небольшой фильм.

«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году и стало культовым.

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