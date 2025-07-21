Эксперты рассказали, как защитить детей от мошенничества в интернете

Эксперты «МегаФона» Сергей Хренов и «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко рассказали о важнейших пунктах безопасности в Сети. Они дали советы родителям, как создать безопасную цифровую среду для ребёнка.

Так, эксперты порекомендовали провести беседы с детьми и объяснить, что любые приложения на смартфон лучше загружать исключительно из проверенных онлайн-магазинов, например, Google Play. На Android-устройствах стоит активировать настройку, запрещающую установку приложений из неизвестных источников, при этом на многих современных гаджетах она уже включена.

Кроме того, дети должны знать, что в Сети множество мошенников, которые маскируются под друзей и просят прислать данные карты или пароли, чего делать ни в коем случае нельзя. Ребёнку также стоит объяснить, что ему стоит доверять лишь тем людям, кого он видел в реальной жизни или знает через общих знакомых.

Опасность также представляют мини-приложения в «Телеграме», где мошеннические переводы маскируют под «внутриигровые покупки». В целом эксперты отмечают, что юных пользователей Сети необходимо учить критически мыслить и не бояться обращаться ко взрослым в случае подозрительных ситуаций.