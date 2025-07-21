Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Над сериалом Mass Effect работают создатели «Фоллаута»

Над сериалом Mass Effect работают создатели «Фоллаута»
Аудио-версия:
Комментарии

В ноябре 2024 года стало известно о том, что компания Amazon заказала производство сериала по культовой вселенной Mass Effect. Это произошло спустя несколько лет после анонса проекта, который пострадал от забастовки сценаристов, прошедшей в 2023 году.

Как обратили внимание в фанатском сообществе Mass Effect, создатель будущего сериала Дэниел Кэйси ещё тогда поделился позитивными деталями сериала. Как выяснилось, над шоу работают многие авторы «Фоллаута», одного из самых успешных проектов Amazon. Среди них, например, Скотт Фаррис, креативный продюсер телевизионного направления компании, а также другие члены производственной команды.

Сериал по Mass Effect стал главным приоритетом нашей команды больше двух лет назад. У нас есть отличный сценарий пилотной серии, общий сюжет первого сезона и талантливая команда от Amazon (та же команда, что создавала «Фоллаут», включая фантастического Скотта Фарриса).

У сериала Mass Effect пока нет даты премьеры и актёрского состава. Шоу расскажет о будущем, где человечество научилось путешествовать по другим галактикам и столкнулось со всемирной угрозой — таинственной расой Жнецов. Главным героем серии выступит капитан Шепард, которому предстоит спасти не только человечество, но и другие космические расы от уничтожения.

Наш обзор культового шоу
«Фоллаут» обязателен к просмотру абсолютно всем. Обзор сериала
«Фоллаут» обязателен к просмотру абсолютно всем. Обзор сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android