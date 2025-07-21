Над сериалом Mass Effect работают создатели «Фоллаута»

В ноябре 2024 года стало известно о том, что компания Amazon заказала производство сериала по культовой вселенной Mass Effect. Это произошло спустя несколько лет после анонса проекта, который пострадал от забастовки сценаристов, прошедшей в 2023 году.

Как обратили внимание в фанатском сообществе Mass Effect, создатель будущего сериала Дэниел Кэйси ещё тогда поделился позитивными деталями сериала. Как выяснилось, над шоу работают многие авторы «Фоллаута», одного из самых успешных проектов Amazon. Среди них, например, Скотт Фаррис, креативный продюсер телевизионного направления компании, а также другие члены производственной команды.

Сериал по Mass Effect стал главным приоритетом нашей команды больше двух лет назад. У нас есть отличный сценарий пилотной серии, общий сюжет первого сезона и талантливая команда от Amazon (та же команда, что создавала «Фоллаут», включая фантастического Скотта Фарриса).

У сериала Mass Effect пока нет даты премьеры и актёрского состава. Шоу расскажет о будущем, где человечество научилось путешествовать по другим галактикам и столкнулось со всемирной угрозой — таинственной расой Жнецов. Главным героем серии выступит капитан Шепард, которому предстоит спасти не только человечество, но и другие космические расы от уничтожения.