Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Циники от Окко — дата выхода, трейлер, когда выйдет

Сериал «Циники» от создателей «Нежности» стартует 28 июля — большой трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный трейлер сериала «Циники». Премьера 10-серийного шоу состоится уже 28 июля.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал из Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой.

Над проектом работает креативная команда лирической комедии «Нежность»: продюсер Виктория Исакова и режиссёр Ира Бас. Главные роли в сериале сыграли Аскар Ильясов («Комбинация»), Виктория Исакова («Нежность») и Светлана Иванова («Легенда №17»).

Рассказываем про ещё один популярный российский сериал
Отвратительный финал. Как закончился «Фишер: Затмение»
Отвратительный финал. Как закончился «Фишер: Затмение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android