Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 640 млн

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 640 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 275 млн. Лента продолжает удерживать лидирующие позиции, уступив на третьей неделе лишь «Супермену» Джеймса Ганна.

Общие сборы ленты за две с половиной недели достигли отметки в $ 645 млн. Наибольшую выручку за границей ленте принесли Китай ($ 63 млн), Великобритания ($ 26 млн) и Мексика ($ 23 млн). Учитывая бюджет в $ 180 млн, фильм про динозавров уже окупился и начал приносить студии Universal Pictures прибыль.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).

Наш обзор фильма
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android