Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
Уже 24 июля стартует 27-й сезон «Южного парка» — культового мультсериала про знаменитую четвёрку американских школьников. Продолжение вновь будет юмористической аллюзией на современный мир: зрителей ждут в том числе эпизоды про «войну» США и Канады, судебные разбирательства с рэпером Пи Дидди и отсылки на другие мировые темы.
27-й сезон шоу по традиции выйдет на телеканале Comedy Central — в продолжение войдёт шесть серий и два часовых спецэпизода.
Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 июля
|2-я серия
|31 июля
|3-я серия
|7 августа
|4-я серия
|14 августа
|5-я серия
|21 августа
|6-я серия
|28 августа
|1-й спецэпизод
|Неизвестно
|2-й спецэпизод
|Неизвестно
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