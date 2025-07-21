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Сериал Южный парк, 27-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
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Уже 24 июля стартует 27-й сезон «Южного парка» — культового мультсериала про знаменитую четвёрку американских школьников. Продолжение вновь будет юмористической аллюзией на современный мир: зрителей ждут в том числе эпизоды про «войну» США и Канады, судебные разбирательства с рэпером Пи Дидди и отсылки на другие мировые темы.

27-й сезон шоу по традиции выйдет на телеканале Comedy Central — в продолжение войдёт шесть серий и два часовых спецэпизода.

Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 июля
2-я серия31 июля
3-я серия7 августа
4-я серия14 августа
5-я серия21 августа
6-я серия28 августа
1-й спецэпизодНеизвестно
2-й спецэпизодНеизвестно
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