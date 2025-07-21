Microsoft улучшит производительность Windows 11

Microsoft плотно взялась за улучшение производительности Windows 11. Компания опубликовала сообщение к тестировщикам ранних сборок операционной системы, в котором призвала сообщать о ситуациях с просадками производительности во время использования ОС.

Вместе с подобными репортами в Microsoft автоматически отправится журнал последних действий пользователей, который поможет сотрудникам разобраться в произошедшем. Эти данные в том числе будут использованы на улучшение общей производительности Windows 11 в дальнейшем.

Ранее в Microsoft заявили, что планируют заметно улучшить производительность операционной системы — спустя почти четыре года после её выхода. Работа над быстродействием началась после многочисленных жалоб от геймеров, что игры на Windows 11 работают хуже, чем на Steam Deck и других Linux-платформах, запускающих игры через эмуляцию.