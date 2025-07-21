Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft улучшит производительность Windows 11

Microsoft улучшит производительность Windows 11
Аудио-версия:
Комментарии

Microsoft плотно взялась за улучшение производительности Windows 11. Компания опубликовала сообщение к тестировщикам ранних сборок операционной системы, в котором призвала сообщать о ситуациях с просадками производительности во время использования ОС.

Вместе с подобными репортами в Microsoft автоматически отправится журнал последних действий пользователей, который поможет сотрудникам разобраться в произошедшем. Эти данные в том числе будут использованы на улучшение общей производительности Windows 11 в дальнейшем.

Ранее в Microsoft заявили, что планируют заметно улучшить производительность операционной системы — спустя почти четыре года после её выхода. Работа над быстродействием началась после многочисленных жалоб от геймеров, что игры на Windows 11 работают хуже, чем на Steam Deck и других Linux-платформах, запускающих игры через эмуляцию.

Материалы по теме
Windows 11 стала самой популярной операционной системой в мире — StatCounter
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android