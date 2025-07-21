Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпион России по StarCraft 2 YoungYakov — о финале, планах на будущее и фаворитах EWC

Победитель чемпионата России по компьютерному спорту в дисциплине StarCraft II Яков YoungYakov Моисеенко после финального матча поделился своими эмоциями от серии и рассказал о своих планах на будущее.

В интервью «Чемпионату» игрок отметил, что было важно довести дело до сухой победы со счётом 3:0.

Я ещё до матча знал, что если буду выигрывать 2:0, то мне надо выиграть третью. Может показаться, что у тебя есть преимущество, но расслабляться в таких сериях против людей, которые умеют играть, вообще нельзя — можно просто проиграть одну, наошибаться, и пойдёт снежный ком в обратную сторону.

В итоге YoungYakov уступил третью карту Strange, но смог довести дело до победы за счёт верной стратегии в четвёртом сете.

Я вообще думал какую-то такую стратку сыграть — лингов с дронами запулить, чтобы он вообще не ожидал. Но решил, что нет — просто сыграл всё, как я играл до этого, как тренировался. По факту не нужно себя передумывать, если оппонент сам себе что-то придумал.

Зерги — это раса реакционная. Если ты реагируешь правильно, то получаешь преимущество. А вот как ты распорядишься этим преимуществом – это уже самый главный вопрос.

Впереди у Моисеенко два крупных турнира, в том числе ещё один летний ивент в столице.

В конце августа будет турнир от Pomi с призовым 200-300 тыс. и LAN в Москве — приходите посмотреть! Из больших турниров я буду играть на uThermal, фановый ивент «два на два», где игроки в одной группе играют друг против друга парами — ты всё время с разными людьми, везде разная коммуникация. Ну и всякие еженедельные ивенты. Плюс смотрим Esports World Cup: нужно учиться играть ещё лучше. Пока я играю не идеально, есть к чему стремиться.

Чемпион страны также дал прогноз на EWC — турнир по StarCraft II пройдёт в Эр-Рияде на этой неделе.

Serral. Serral очень сильный сейчас. Classic тоже может показать, из протоссов выделю ещё Zoun. herO — такое себе, сейчас очень посредственный игрок. Serral, Solar, Reynor, Clem — пусть будет такой прогноз.