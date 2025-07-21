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LMG MoB после победы на чемпионате России по Tekken 8: для меня как будто всё ещё в тумане

Новый чемпион России по файтингу Tekken 8 Гарик LMG MoB Галоян после победы поделился своими эмоциями с «Чемпионатом».

Киберспортсмен выступает на первенствах и кубках страны уже пять лет, постоянно проходит в финальную стадию — но впервые смог завоевать титул.

Для меня как будто всё ещё в тумане. Я участвую в чемпионатах России по Tekken с самого первого турнира в 2021 году, всегда проходил в финальную часть, но каждый раз мне чего-то не хватало. И вот сейчас пятая попытка подряд, и у меня получилось — хотя осознание, что я наконец смог это сделать, ещё не пришло.

Галоян также рассказал, за счёт чего смог победить фаворитов в лице Strog и caliber7.62x39.

У меня просто был план полностью изменить тайминги и сыграть так, как я раньше не играл — ребята много играют со мной, мы тренируемся вместе, и поэтому я хотел чем-то удивить их. Мысли о том, что сегодня смогу стать победителем, не было — у меня стояла задача в первую очередь победить Strog. Он очень сильный игрок, и именно на нём я в основном «спотыкался» на пути к победе.

Впереди у LMG MoB — новые турниры, в том числе квалификация на Esports World Cup.

Сейчас будет квалификации на Кубок России — тоже очень важное мероприятие, тоже буду готовиться. Не расслабляемся: еду домой и начинаю готовиться. Потом будут отборочные на Esports World Cup — наверное, самый тяжёлый промежуток, потому что игроков там будет очень много и матчей, соответственно, тоже много. Какие-то планы и идеи есть, но на этот турнир нужно будет придумать какую-то основательную стратегию. Дальше планировать смысла пока нет: турниров много, и сперва надо разобраться с тем, что есть сейчас.