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Чемпион России по тетрису рассказал о разнице в версиях игры на разных турнирах

Двукратный победитель чемпионата России по тетрису Арсений _nek0 Бескровных рассказал, что в этом году конкуренция на турнире выросла относительно прошлого ивента во Владивостоке.

Состав участников изменился не слишком сильно, но за год те же соперники стали намного сильнее. Если в прошлом году конкуренции практически не было, в этот раз всё иначе.

В интервью «Чемпионату» Неко также обратил внимание на различие версий игры на разных соревнованиях.

Тетрис на чемпионате России и на разных онлайн-турнирах — это две совершенно разные версии. Но мне проще, чем другим, мне удаётся перестроиться. Кто-то играет в основном в одну версию, я стараюсь успеть во все. Вроде как получается.

Сейчас Неко продолжает подготовку к глобальному турниру CTM Tap Masters 2025 — в мае он занял на подобном ивенте четвёртое место.

План — вернуться домой и сразу начать играть в классический тетрис. Сейчас будет важный турнир, а я брал небольшой перерыв, поэтому нужно быстро набрать форму. Иду к своей грандиозной цели — стать лучшим игроком. В прошлом году я входил в топ-50 мира, сейчас в топ-10 — бо́льшую часть пути я уже прошёл.