Уже 28 июля состоится премьера сериала «Циники». Шоу от создателей «Нежности» расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит своё место: его берут на работу в Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста – карьеристки и практикующего психолога Елены Островской – Джама становится настоящей проблемой.
В первый сезон «Циников» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 29 сентября.
Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 июля
|2-я серия
|4 августа
|3-я серия
|11 августа
|4-я серия
|18 августа
|5-я серия
|25 августа
|6-я серия
|1 сентября
|7-я серия
|8 сентября
|8-я серия
|15 сентября
|9-я серия
|22 сентября
|10-я серия
|29 сентября