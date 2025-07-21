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Сериал Циники от Окко (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»
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Уже 28 июля состоится премьера сериала «Циники». Шоу от создателей «Нежности» расскажет о ловеласе Джамале, который сбежал в Москву, скрываясь от отца своей бывшей девушки. В столице опытный любовник быстро находит своё место: его берут на работу в Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста – карьеристки и практикующего психолога Елены Островской – Джама становится настоящей проблемой.

В первый сезон «Циников» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 29 сентября.

Расписание выхода сериала «Циники» от создателей «Нежности»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 июля
2-я серия4 августа
3-я серия11 августа
4-я серия18 августа
5-я серия25 августа
6-я серия1 сентября
7-я серия8 сентября
8-я серия15 сентября
9-я серия22 сентября
10-я серия29 сентября
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