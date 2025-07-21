В Москве завершился чемпионат России по киберспорту с призовым фондом 8,1 млн рублей
В воскресенье в Москве подошла к концу соревновательная программа чемпионата России по компьютерному спорту – 2025. Общий призовой фонд в семи дисциплинах составил 8,1 млн рублей.
На этих выходных состоялся турнир по пяти индивидуальным играм, а в начале месяца — по двум командным (Dota 2 и Counter-Strike 2).
Победители чемпионата России по киберспорту – 2025:
- Dota 2 — 4Pirates;
- Counter-Strike 2 — Hesta;
- StarCraft 2 — Яков YoungYakov Моисеенко;
- Tekken 8 — Гарик LMG MoB Галоян;
- Тетрис — Арсений _nek0 Бескровных;
- Storm Chess — Артём Зубрицкий;
- DCL — The Game — Кирилл Лобань.
Следующим крупным турниром от ФКС России станет Кубок страны, который состоится в конце августа.
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