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В Москве завершился чемпионат России по киберспорту с призовым фондом 8,1 млн рублей

В Москве завершился чемпионат России по киберспорту с призовым фондом 8,1 млн рублей
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В воскресенье в Москве подошла к концу соревновательная программа чемпионата России по компьютерному спорту – 2025. Общий призовой фонд в семи дисциплинах составил 8,1 млн рублей.

На этих выходных состоялся турнир по пяти индивидуальным играм, а в начале месяца — по двум командным (Dota 2 и Counter-Strike 2).

Победители чемпионата России по киберспорту – 2025:

  • Dota 2 — 4Pirates;
  • Counter-Strike 2 — Hesta;
  • StarCraft 2 — Яков YoungYakov Моисеенко;
  • Tekken 8 — Гарик LMG MoB Галоян;
  • Тетрис — Арсений _nek0 Бескровных;
  • Storm Chess — Артём Зубрицкий;
  • DCL — The Game — Кирилл Лобань.

Следующим крупным турниром от ФКС России станет Кубок страны, который состоится в конце августа.

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