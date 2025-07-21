В Москве завершился чемпионат России по киберспорту с призовым фондом 8,1 млн рублей

В воскресенье в Москве подошла к концу соревновательная программа чемпионата России по компьютерному спорту – 2025. Общий призовой фонд в семи дисциплинах составил 8,1 млн рублей.

На этих выходных состоялся турнир по пяти индивидуальным играм, а в начале месяца — по двум командным (Dota 2 и Counter-Strike 2).

Победители чемпионата России по киберспорту – 2025:

Dota 2 — 4Pirates;

— 4Pirates; Counter-Strike 2 — Hesta;

— Hesta; StarCraft 2 — Яков YoungYakov Моисеенко;

— Яков YoungYakov Моисеенко; Tekken 8 — Гарик LMG MoB Галоян;

— Гарик LMG MoB Галоян; Тетрис — Арсений _nek0 Бескровных;

— Арсений _nek0 Бескровных; Storm Chess — Артём Зубрицкий;

— Артём Зубрицкий; DCL — The Game — Кирилл Лобань.

Следующим крупным турниром от ФКС России станет Кубок страны, который состоится в конце августа.