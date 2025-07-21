Появился эпичный постер сериала «Чужой: Земля» — премьера 12 августа

Создатели сериала «Чужой: Земля» представили новый постер проекта. На нём изображён зловещий Чужой, поедающий Землю. Тем временем на самой планете уже появился огромный зелёный шрам от укуса монстра.

Фото: FX

События нового «Чужого» развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступит множество локаций на разных континентах.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступил Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»). Премьера шоу состоится уже 12 августа.