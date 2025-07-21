Расписание третьей недели Кубка мира по киберспорту — StarCraft II и групповой этап MLBB
С 22 по 27 июля в Эр-Рияде возобновятся соревнования в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.
На этой неделе на Кубке мира пройдут турниры по StarCraft II, Honor of Kings и Call of Duty: Black Ops 6. Участники в PUBG Mobile и Mobile Legends проведут групповую стадию, а шахматисты — турнир последнего шанса.
Вторник, 22 июля:
- 13:00–22:00. StarCraft II, плей-ин и 1-й тур группового этапа.
Среда, 23 июля:
- 12:00–20:00. Mobile Legends, группа А, 1-й тур;
- 12:00–19:00. Honor of Kings, 1/4 финала (два матча);
- 13:00–22:00. StarCraft II, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет.
Четверг, 24 июля:
- 12:00–20:00. Mobile Legends, группа B, 1-й тур;
- 13:00–20:00. Honor of Kings, 1/4 финала (два матча);
- 13:00–22:00. StarCraft II, матчи за выход в плей-офф и 1/4 финала;
- 15:00–00:00. Call of Duty: Black Ops 6, матчи 1-го тура и за выход в плей-офф.
Пятница, 25 июля:
- 12:00–20:00. Mobile Legends, группа А, матчи за выход в плей-офф и на вылет;
- 12:00–19:00. Honor of Kings, 1/2 финала (оба матча);
- 14:00–22:30. StarCraft II, полуфиналы, матч за третье место и финал;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, групповой этап;
- 17:00–23:00. Call of Duty: Black Ops 6, матчи за выход в плей-офф и на вылет.
Суббота, 26 июля:
- 11:00–20:00. Honor of Kings, матч за третье место и финал;
- 12:00–20:00. Mobile Legends, группа B, матчи за выход в плей-офф и на вылет;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, групповой этап;
- 17:00–23:00. Call of Duty: Black Ops 6, 1/4 финала (все матчи).
Воскресенье, 27 июля:
- 12:00–20:00. Mobile Legends, группы A и B, матчи за выход в плей-офф;
- 14:00–18:00. PUBG Mobile, групповой этап;
- 17:00–23:45. Call of Duty: Black Ops 6, полуфиналы, матч за третье место и финал.
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