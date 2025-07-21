Расписание третьей недели Кубка мира по киберспорту — StarCraft II и групповой этап MLBB

С 22 по 27 июля в Эр-Рияде возобновятся соревнования в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.

На этой неделе на Кубке мира пройдут турниры по StarCraft II, Honor of Kings и Call of Duty: Black Ops 6. Участники в PUBG Mobile и Mobile Legends проведут групповую стадию, а шахматисты — турнир последнего шанса.

Вторник, 22 июля:

13:00–22:00. StarCraft II, плей-ин и 1-й тур группового этапа.

Среда, 23 июля:

12:00–20:00. Mobile Legends, группа А, 1-й тур;

12:00–19:00. Honor of Kings, 1/4 финала (два матча);

13:00–22:00. StarCraft II, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет.

Четверг, 24 июля:

12:00–20:00. Mobile Legends, группа B, 1-й тур;

13:00–20:00. Honor of Kings, 1/4 финала (два матча);

13:00–22:00. StarCraft II, матчи за выход в плей-офф и 1/4 финала;

15:00–00:00. Call of Duty: Black Ops 6, матчи 1-го тура и за выход в плей-офф.

Пятница, 25 июля:

12:00–20:00. Mobile Legends, группа А, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

12:00–19:00. Honor of Kings, 1/2 финала (оба матча);

14:00–22:30. StarCraft II, полуфиналы, матч за третье место и финал ;

; 14:00–18:00. PUBG Mobile, групповой этап;

17:00–23:00. Call of Duty: Black Ops 6, матчи за выход в плей-офф и на вылет.

Суббота, 26 июля:

11:00–20:00. Honor of Kings, матч за третье место и финал ;

; 12:00–20:00. Mobile Legends, группа B, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

14:00–18:00. PUBG Mobile, групповой этап;

17:00–23:00. Call of Duty: Black Ops 6, 1/4 финала (все матчи).

Воскресенье, 27 июля: