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На полное прохождение Ghost of Yotei уйдёт около 60 часов

На полное прохождение Ghost of Yotei уйдёт около 60 часов
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В студии Sucker Punch рассказали о продолжительности Ghost of Yotei — нового проекта по вселенной средневековой Японии. Как сообщил креативный директор Джейсон Коннелл, сиквел будет схожим по размеру с Ghost of Tsushima, предыдущей игрой студии.

Так, на прохождение сюжетной кампании игроки потратят около 25 часов — это среднее время прохождения первой части на сайте How Long To Beat. С побочными квестами на игру нужно будет потратить около 46 часов, а полная зачистка карты займёт примерно 60 часов.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Игра появится полностью на русском языке с локализованным названием — «Призрак Ётэй». События проекта развернутся в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы».

Детали экшена:
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