Фантастическую четвёрку добавят в Fortnite уже 26 июля

Студия Epic Games опубликовала новый тизер Фантастической четвёрки в Fortnite. Знаменитую команду супергероев Marvel добавят в сетевой шутер уже в ночь на 26 июля, в день премьеры фильма в кинотеатрах США.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

В Epic Games рассказали, что получить скины супергероев можно будет в специальном ивенте «Кубок», который запустят уже 23 июля. Для этого нужно будет набрать как можно больше очков в режиме в своём регионе.

Ранее датамайнеры сообщали, что скины героев Фантастической четвёрки в Fortnite добавят в коллаборации с кроссовками фирмы Nike. Все детали ивента разработчики сообщат уже в ближайшие дни.