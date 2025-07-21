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Весёлая Энн Хэтэуэй — на первом кадре фильма «Дьявол носит Prada 2»

Весёлая Энн Хэтэуэй — на первом кадре фильма «Дьявол носит Prada 2»
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Американская актриса Энн Хэтэуэй поделилась первым кадром со съёмок фильма «Дьявол носит Prada 2». На нём изображена сама актриса, смеющаяся во весь голос.

Фото: Страница Энн Хэтэуэй в социальных сетях

Сюжет продолжения комедии расскажет о Миранде Пристли (Мэрил Стрип), которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили (Энн Хэтэуэй).

К главным ролям во второй части также вернутся Эмили Блант (Эмили Шарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг). Премьера «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая 2026 года, спустя 20 лет после выхода оригинальной картины. Режиссёром же вновь выступит Дэвид Френкель.

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