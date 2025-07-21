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Онлайн-кинотеатрам не нужно будет получать прокатные удостоверения для фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатрам не нужно будет получать прокатные удостоверения для фильмов и сериалов
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24 июня в Госдуме в первом чтении подписали законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внесут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Это значит, что для выхода фильмов и сериалов на стримингах необходимо будет получать специальное разрешение от Минкультуры.

Спустя почти месяц из законопроекта о защите традиционных ценностей в киноиндустрии исключили обязательное требование о получении прокатных удостоверений на контент видеосервисов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырёх собеседников в крупных онлайн-кинотеатрах.

Согласно редакции законопроекта ко второму чтению, отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или его отзыв ведомством стали одними из оснований для того, чтобы Роскомнадзор мог направить сервисам требование для удаления контента. Также появилось и новое основание – выдача Минкультуры заключения о наличии в контенте материалов, которые «дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности» или «пропагандируют их отрицание».

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении уже 22 июля.

Детали предложения от онлайн-сервисов:
Онлайн-кинотеатры предложили свои условия для нового закона о прокатных удостоверениях
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