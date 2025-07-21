Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг — премьера 7 ноября

Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг — премьера 7 ноября
Комментарии

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила дебютный трейлер фантастического боевика «Хищник: Пустоши».

Премьера новой ленты по культовой вселенной состоится 7 ноября 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Пустоши» расскажет новую историю во вселенной «Хищника». Главным героем вновь выступит инопланетный монстр, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Неоновый демон», «Доктор Хаус»). Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг, постановщик «Добычи», которая стала приквелом к картинам про хищника.

Материалы по теме
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android