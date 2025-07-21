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13-й сезон мультсериала «Футурама» выйдет 16 сентября — первые кадры

13-й сезон мультсериала «Футурама» выйдет 16 сентября — первые кадры
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Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал 13-й сезон мультсериала «Футурама». Продолжение культового научно-фантастического шоу выйдет уже в ночь на 16 сентября — все 10 эпизодов будут доступны в день премьеры.

У 13-го сезона уже есть официальный синопсис, который намекает, что его события будут накалены до предела.

Бендер выходит из-под контроля! Вулкан вот-вот извергнется! Фрай противостоит конкуренту за любовь Лилы! А доктор Зойдберг поднимется на небеса?! Волнение может оказаться чрезмерным! Вы предупреждены!

Первые кадры 13-го сезона «Футурамы»

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, после чего её возродили в 2008-м ещё на пять сезонов. Hulu планирует выпустить ещё как минимум один сезон проекта, однако и на нём авторы могут не остановиться.

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