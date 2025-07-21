Звезда «Эйфории» Сидни Суини на первом кадре «Кристи» — фильма о боксёрше Кристин Мартин

В Сети появился первый кадр биографического спортивного фильма «Кристи», главную роль в котором сыграла Сидни Суини.

Звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» примерит на себя образ Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.

Ранее Сидни Суини рассказала, что ради этой роли она набрала 13 кг веса и постоянно тренировалась — в течение нескольких месяцев актриса занималась тренировками и кикбоксингом, чтобы выглядеть, как спортсменка.