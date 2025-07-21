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Вышел трейлер фильма «Крипер» — нового хоррора от Осгуда Перкинса, автора «Собирателя душ»

Вышел трейлер фильма «Крипер» — нового хоррора от Осгуда Перкинса, автора «Собирателя душ»
Собиратель душ
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Компания Neon представила дебютный тизер-трейлер фильма ужасов «Крипер». Лента официально выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря, на две недели позже мировой премьеры.

Режиссёром выступает Осгуд Перкинс — создатель таких хорроров, как «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель».

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Сюжет «Крипера» расскажет о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

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